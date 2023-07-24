«مستثمرو السياحة»: نزلاء الفنادق بالغردقة لا يشعرون بتخفيف الأحمال لوجود مولدات

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن عمليات تخفيف أحمال التيار الكهربائي، التي تقوم بها الشركة القابضة للكهرباء، خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، لا يشعر بها السياح والنزلاء المتواجدين بفنادق الغردقة حاليا، موضحا أن شركة الكهرباء تخطر كافة الفنادق بموعد قطع التيار الكهربائي قبلها بنحو 24 ساعة حتى تجهز المنشآت الفندقية مولدات الكهرباء للعمل خلال فترة القطع التي لا تتجاوز الـ60 دقيقة، موضحا أن كافة المنشآت الفندقية بالغردقة بها مولدات.

الحركة السياحية الوافدة خلال الصيف

وأضاف لـ«الوطن»، أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمدن البحر الأحمر السياحية الغردقة ومرسى علم خلال فصل الصيف الحالي جيدة، وأعلى من نظيرتها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وأعداد السياح الذين قدموا لمصر خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2023 فإنه من المنتظر أن يصل إجمالي أعداد السياح بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 15 مليون سائح.

فنادق الـ3 نجوم في الغردقة تجذب المصريين

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن تواجد المصريين بفنادق الغردقة فئة 4 و5 نجوم خلال فصل الصيف الحالي ضعيف، فيما كان تواجدهم بفنادق الـ3 نجوم جيدا للغاية، وذلك بفضل العروض السعرية التي أعلنتها تلك الفنادق لجذب المواطنين المصريين للتواجد بها خلال الموسم الصيفي.