«مستثمرو السياحة»: مهرجان العلمين حقق صدى عربي وعالمي واسع

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إن الاهتمام الذي أولته الدولة بمدينة العلمين الجديدة والمشروعات العملاقة المنفذة في مختلف المجالات وخاصة السياحة، باتت جاذبة لشريحة كبيرة من السياح العرب ولاسيما الخليجيين.

تحويل منطقة الساحل الشمالي والعلمين لمدن تكتظ بالزوار طوال العام

وأشار إلى ضرورة العمل على تحويل منطقة الساحل الشمالي والعلمين لمدن تكتظ بالزوار طوال العام وليس بفصل الصيف فقط، موضحا أن استراتيجية العمل لتحقيق ذلك تستوجب تشغيل مطار العلمين بشكل كامل والتوسع في إنشاء الجامعات الدولية ووضعهما على خريطة السياحة العالمية من خلال المشاركة والتسويق لهما في البورصات السياحية العالمية، بالإضافة إلى وضع تصور لفعاليات وأحداث طوال العام، والعمل على إنشاء غرف فندقية جديدة بها.

وتابع: «يمكن تسويق العلمين الجديدة بشكل مختلف طوال العام على أنها مدينة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض طوال العام، وهي مؤهلة بشكل قوي لجذب سياحة المعارض والمؤتمرات».

وأشاد عضو الجمعية بفكرة مهرجان العلمين الذي أقيم للمرة الأولى هذا العام، ويستهدف جذب مليون ونصف المليون سائح لزيارة المدينة خلال موسم الصيف من خلال حفلات فنية ومسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ترفيهية متنوعة، مؤكدا أن هذا المهرجان سيكون له صدى عالمي وعربي واسع، ما يشكل عنصر تسويق متميز لهذه المنطقة.