مستثمرو السياحة: إجازات عيد الأضحى ترفع نسب إشغال فنادق الجمهورية

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه رغم استمرار امتحانات الثانوية العامة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن حجوزات المصريين إلى المدن السياحية الشاطئية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة والإسكندرية جيدة جدا حتى الآن.

نسب إشغال الفنادق خلال العيد

وأضاف لـ«الوطن»، أن حجوزات المصريين خلال إجازات عيد الأضحى بالإضافة إلى المجموعات الأجنبية المقرر قدومها إلى مصر خلال تلك الفترة سترفع من نسب الإشغال الفندقي بكافة المدن السياحية خلال عيد الأضحى أواخر الشهر الجاري، لافتا إلى أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية فإن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال عيد الأضحى ستتجاوز حاجز الـ 75%، فيما ستتجاوز في الغردقة حاجز الـ 85%، لافتا إلى أن فنادق العين السخنة ستسجل أعلى نسب إشغال خلال عيد الأضحى.

السياحة العربية

وأشار إلى أن فنادق القاهرة الكبرى ستسجل خلال اجازات عيد الأضحى المبارك نسب إشغال تتخطى الـ 90%، مرجعا ذلك إلى تواجد أعداد كبيرة من السياح العرب خلال تلك الفترة، موضحا أن آلاف السياح العرب ولاسيما القادمين من دول الخليج يفضلون قضاء إجازة عيد الأضحى بالمدن السياحية المصرية وعلى رأسها القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي.