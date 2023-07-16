«مستثمرو السياحة»: 60 ألف سائح زاروا مرسى علم في النصف الأول من يوليو

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إنّ عدد السياح الأجانب الذين زاروا مدينة مرسى علم في النصف الأول من الشهر الجاري، بلغ نحو 60 ألف سائح، موضحا أنّ المدينة استقبلت خلال تلك الفترة نحو 300 رحلة جوية من مختلف دول العالم، وألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مرسى علم خلال شهر يوليو 2023.

%80 نسب الإشغال بفنادق مرسى علم حاليا

وأضاف فايز لـ«الوطن»، أنّ نسب الإشغال في فنادق مرسى علم خلال الـ15 يوما الأولى من شهر يوليو الجاري، تراوحت بين 75 إلى 80%، لافتا إلى أنّ تلك النسب أعلى من التي تم تسجيلها خلال ذات الفترة من العام الماضي.

زيادة في أعداد السياح الوافدين لمرسى علم خلال العام الجاري

وأشار عضو جمعية مستثمرو مرسى علم، إلى أنّ عدد السياح الذين زاروا مرسى علم في النصف الأول من العام الجاري، كان أعلى بكثير ممن زاروها خلال ذات الفترة من عام 2022، موضحا أنّه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على القدوم للمدينة، يُتوقع أن تشهد المدينة انتعاشة سياحية كبيرة خلال فصل الشتاء المقبل.