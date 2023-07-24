طبيب بالأقصر يبتكر تقنية لقياس طول جذور الأسنان باستخدام الهاتف

نجح طبيب أسنان بوحدة طب أسرة قرية الأقالتة غرب الأقصر، في ابتكار تقنية باستخدام عدد من التطبيقات العامة المجانية، والتعديل عليها لقياس أبعاد جذور الأسنان، وبدقة تعادل الجيل الخامس للأجهزة الطبية المخصصة لنفس العرض «Apex locator»، والتي تتخطى تكلفتها 30 ألف جنيه حاليا.

توفير الخدمة بأقل تكلفة

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، أن الطبيب الشاب ويدعى صموئيل ثروت صموئيل، تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي، أجرى العديد من التجارب لمعايرة كفاءة التقنية بالتوازي مع الأجهزة المخصصة، والتي أعطت نفس النتائج الدقيقة وبنفس الكفاءة، إذ كان الدافع الرئيسي لبحثه وابتكاره هو توفير الخدمة بأقل تكلفة، عوضًا عن الأجهزة مرتفعة الثمن، وتقليل أيضاً فرصة تعرض المرضى لنسبة عالية من الأشعة الضارة بالأقسام الخدمية التي لا تستطيع توفير الأجهزة المتخصصة، وذلك في حال اعتماد الفكرة والتطبيق.

تحسين جودة الأداء

وأشارت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إلى أن الطبيب يجري عددًا من التعديلات والتطويرات على التطبيق خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة الأداء الخاصة به.