ضبط سائق تسبب في مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق ميكروباص، لاتهامه بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة المرج، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب لجنة فنية لفحص السيارة.

عرض السائق على الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة وتفريغها، وإعداد تقرير لبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم لا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت عرض السائق المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم بادعاء حادث سيارة، ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة إسعافها، وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها.

وكشفت التحريات، أنه خلال عبور المتوفاة للطريق صدمتها سيارة ميكروباص، وجرى تحديد السيارة وضبط السائق والتحفظ على السيارة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.