السعودية توضح خطوات الاستعلام عن تأشيرة أو طلب زيارة لعام 1445

تقدم منصة التأشيرات الإلكترونية السعودية العديد من الخِدْمَات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم على أرض المملكة، ومن هذه الخدمات الاستعلام عن تأشيرة زيارة لعام 1445 برقم الطلب، الذي يتم منحه للمقيم في المملكة، عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة، وكذلك استخدام رابط الاستعلام عن طلب زيارة للمملكة في عام 1445 هجرية.

منصة التأشيرات السعودية

ويعد رقم الطلب هاماً للغاية، ويجب الاحتفاظ به حتى يمكن الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الطلب، أو الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للعام 1445، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها السلطات السعودية للمواطنين والمقيمين، من خلال زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات التأشيرات الإلكترونية التي تتبع الخارجية السعودية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية https://visa.mofa.gov.sa

طباعة الطلب أو التأشيرة حال صدورها

وبعد زيارة صفحة التأشيرة أو الزيارة في حالة صدورها بالفعل، سيتم يمكن طباعتها، ثم إرسالها إلى صاحب التأشيرة، ولكن في حالة إن لم تكن التاشيرة قد ظهرت، أو طلب الزيارة لم يتم الموافقة عليه بالفعل، سوف يظهر الطلب كما تم تسجيله من قبل دون تغيير.