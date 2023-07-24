معلومات عن برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، عن قبول دفعة جديدة ببرنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي»، من طلاب الثانوية العامة دفعة 2023، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

معلومات عن برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي»، وفقا لما أعلنته كلية الذكاء الاصطناعي:

- مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، يحصل الطالب على بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي الحيوي.

- البرنامج الخاص ليس توزيع جغرافي متاح لجميع المحافظات ثانوي عام فقط 2023 لطلاب «علمي علوم وعلمي رياضة».

- لا يوجد امتحان قدرات، يدرس طلاب «علمي علوم» مادة الرياضيات، وطلاب «علمي رياضة» مادة الأحياء.

- طلاب «علمي علوم وعلمي رياضة» يدرسون نفس المنهج.

- الكلية بها معامل ربوتات فريدة، ومعامل كمبيوتر، ومعامل البيانات الضخمة، وجميعها بأعلى المواصفات.

- الكلية تهتم بالمجال العملي وتصنيع الربوتات.

- يتم دراسة مفاهيم الذكاء الاصطناعي الحيوي بالمجال الطبي وصناعة الأدوية والأجهزة الموجودة بالمستشفيات.

- لوائح الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

- مجموع البرنامج سيتم تحديده بعد ظهور تنسيق قطاع الحاسبات والمعلومات.

ووفقاً لكلية الذكاء الاصطناعي، فإنّ برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي» يقبل طلاب الثانوي العام حسب مجموع لجنة القطاع والشهادات المعادلة من الخارج حسب التنسيق الخاص بالشهادات المعادلة، ولا يقبل طلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية.

معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 871 لسنة 2019 بتاريخ 4/8/ 2019 بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.

وتضم كلية الذكاء الاصطناعي 4 أقسام مختلفة، بالإضافة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، حيث تضم أقسام البرمجة واسترجاع المعلومات، والروبوت، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.