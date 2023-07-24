إصابة 6 أشخاص في تصادم «توك توك» وموتوسيكل بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، اليوم، في تصادم «توك توك» ودراجة نارية، على طريق فرعي بقرية أعطو بمركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم في بني مزار

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك» دون لوحات معدنية، بطريق فرعي بقرية أعطو بمركز بني مزار شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة ورعونة السائقين.

نقل 6 مصابين إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث تسبب في إصابة 6 أشخاص جميعهم من مركز بني مزار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وانتقل فريق من إدارة المرور لمعاينة الحادث والتعرف على الظروف والملابسات، وتم التحفظ على الدراجة النارية و«التوك توك»، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.