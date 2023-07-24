صاحب مشروع «جيت كار»: مهرجان العلمين له شهرة واسعة خارج مصر

كشف كريم أمين، صاحب مشروع «جيت كار» في العلمين الجديدة، تفاصيله قائلا إن المشروع جديد يشابه «جيت سكي»، لكنه يتميز بكونه آمناً وسهلاً.

تصدير السيارة لـ25 دولة

وأضاف «أمين»، خلال تصريحات ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت وسالي شاهين، أنه استطاع أن يصدر سيارة «جيت كار» في 25 دولة منها دول عربية وأوروبية، لافتا إلى أن أكثر الدول التي تستورد منه هي فرنسا وإسبانيا، كما أن السوق الأمريكي هو الأكبر.

وأشار إلى أن مكونات «جيت كار» مصنوعة يدويا، بحيث يكون في الأصل مواد خام سائلة من «الفايبر جلاس»، وأنه وفريقه يسعون لتطور أكبر للمشروع، موضحا أن مهرجان العلمين له شهرة واسعة خارج مصر ولا سيما الدول الخليجية، قائلا: «بعض الأصدقاء زاروا مهرجان العلمين من الدول الخليجية».

آخر تطورات مهرجان العلمين

من ناحية أخرى، كشفت هدير جميل، موفدة «DMC» إلى العلمين الجديدة، آخر تطورات مهرجان العلمين، قائلة إن من زوار مهرجان العلمين أبدوا إعجابهم بالعروض الفنية سواء بالفعاليات على الشواطئ والعروض الجوية.