«إكسترا لايف» تستعرض أبرز فعاليات مهرجان العلمين.. أكبر وجهة إقليمية سياحية

عرضت قناة «إكسترا لايف» تقريرا مصورا عن أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة وأبرز فعاليات مهرجان العلمين، المقام حاليا تحت شعار «العالم علمين».

وفي السطور التالية نشير إلى أهم أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة:

أبرز أحداث وفعاليات مهرجان العلمين:

- الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط وسط أجواء سياحية رائعة.

- يستمر من 13 يوليو 2023 طوال موسم الصيف وحتى 26 أغسطس.

- يعتبر أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

- أكثر من مليون زائر من جميع أنجاء الوطن العربي.

- يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

- فعاليات فنية ورياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية.

- مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان.

- حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

- تقام الأحداث والفعاليات بــ3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة.

أنشطة فنية وترفيهية بالمهرجان

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المختلفة ومن بينها الحفلات الفنية، فقدم أول حفلات مهرجان العلمين الجمعة الماضية وأحياها تامر حسني، ومن المقرر أن يحيي أحمد سعد ثاني حفلات مهرجان العلمين يوم الخميس المقبل، كما ينتظر الجمهور اللبناني في مصر يوم الجمعة حفل مع كل من راغب علامة ونانسي عجرم.