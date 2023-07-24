افتتاح معرض للمنتجات اليدوية بمركز شباب الجزيرة بمشاركة «أندية الفتاة»

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإدارة الفتاة والمرأة، بالتعاون مع شباب الأسقفية بمحافظة القاهرة، معرضا للمنتجات اليدوية، الذي أقيم بمركز شباب الجزيرة.

شارك في المعرض 8 مراكز من محافظة القاهرة، هي: حلمية الزيتون، وادأبو السعود، ومنشأة ناصر، والجزيرة، والتجمع الأول، والقاهرة الجديدة، والمنيل والعروبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف تنظيم المعارض الخاصة بأنشطة المعارض.

«خيامية وصدف وسترنج آرت وكورشيه» ضمن المعروضات

وتنوعت المعروضات ما بين (خيامية، ةصدف، وسترنج آرت كورشيه، ورسم على الزجاج، وحلي، جلود، ومكرميه، وتماثيل فرعونية، وأشغال فرعونية، وشموع معطرة، وخشب، إضافة إلى عرض عدد من المنتجات الغذائية).

دورات للتدريب على الحرف اليدوية

كما أقيمت ورشة للأعمال اليدوية للتدريب على عدد من الحرف اليدوية، وتعد المعروضات من مخرجات ورش العمل التي تنفذ بأندية الفتاة بمراكز الشباب.

إبراز دور المرأة والفتاة التنموي في المجتمع

يأتي تنظيم تلك المعارض في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على مشاركة أندية الفتاة والمرأة في مثل هذه الفعاليات، تأكيدًا على الرسالة التنموية الهامة التي تتبناها الوزارة في إبراز دور المرأة والفتاة التنموي في المجتمع.