«تحالف الأحزاب» يطالب بالقائمة المطلقة.. و«الائتلاف الوطني»: النظام النسبي يوزع مقاعد الدائرة

تباينت آراء الأحزاب السياسية، فيما بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة، إذ يرى حزب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، أن القائمة المطلقة هي النظام الأمثل، بينما يختلف معه في الرأي حزب الجيل، الذي يطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي؛ ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.

وأعلن تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رفض التحالف لنظام القائمة النسبية، لأنها تقلل من فرص الفئات المختلفة التي ينص عليها الدستور، ومن بينها الرجال والشباب والأقباط والمصريين في الخارج، فضلا عن تفتيت الأصوات.

تحالف الأحزاب المصرية يطالب بنظام القائمة المطلقة

ويرى تحالف الأحزاب المصرية، أن نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، لأنه يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات داخل كل قائمة، بحسب رؤية التحالف، وهو ما لا يحقق العدالة.

ويؤيد التحالف نظام القائمة المطلقة معتبرينه الأمثل، والذي يسهم في تنمية الحياة النيابية في مصر، وانعكاس ذلك على استقرار البرلمان، كما أنه لا يمكن الطعن على نظام القائمة المطلقة دستوريا، على عكس نظام القائمة النسبية.

ومن جانبه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إنّ حزب الجيل يطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي؛ ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، ويقترح أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية، لافتًا إلى أنّ هذا النظام هو أفضل الأنظمة الانتخابية للأسباب الآتية:

أولا: نظام القائمة النسبية يقوى من الأحزاب السياسية ويجعلها مؤثرة في حياتنا السياسية والبرلمانية.

الجيل: القائمة النسبية نظام عادل

ثانيا: نظام القائمة النسبية نظام عادل فهو يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب الأصوات الحاصل عليها كل حزب.

وأوضح «الشهابي» ذلك بأنه إذا شارك في الانتخابات ثلاثة أحزاب فإن المقاعد تتوزع بنسبة حصول كل حزب من الأحزاب الثلاثة على الأصوات الحاصل عليها فإذا كانت عدد أصوات الدائرة مثلاً مليون صوت وعدد مقاعدها عشرة مقاعد فإن الحزب الأول الحاصل على 535000 صوت فإنه يحصل على خمس مقاعد وإذا حصل الحزب الثانى على 345000 فإنه يحصل على ثلاث مقاعد والحزب الثالث حصل على180000 فإنه يحصل على مقعدين، بعكس القائمة المطلقة التى يحصل فيها الحزب الأول الحاصل على 530000 على كل المقاعد العشرة.

ويؤكد حزب الجيل أن نظام الانتخابى بالقائمة النسبية يجعل البرلمان يمثل الشعب تمثيلا عادلا ثالثا القائمة النسبية ترفع مستوى الأداء تحت قبة مجلس النواب لأن النواب المنتخبين سيكون قيادات حزبية.