«العدل»: مصر تتجه نحو فترة انفتاح سياسي والقائمة النسبية النظام الملائم

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنّ القائمة النسبية لا تهدر أصوات الناخبين، على عكس القائمة المطلقة؛ لأنّ القائمة المطلقة يكون فيها عدد كبير من النواب ويفوز من يحصل على 50%+1، ويخسر من حصل على أقل من 50%، وبالتالي يهدر ذلك عددا كبيرا من الأصوات.

نظام القائمة النسبية

وأضاف إمام، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ نظام القائمة النسبية يضمن تمثيل مختلف القوى السياسية داخل المجالس، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي ليس به عيوب لكن كل دولة تقرر بناء على ما تحتاجه الفترة المقبلة وما يناسب توجهاتها، ومصر تتجه نحو فترة انفتاح سياسي والقائمة النسبية هو النظام الملائم لها.

مميزات القائمة النسبية

وأشار رئيس حزب العدل إلى أنّ نظام القائمة المطلقة لا يطيق إلا في 3 أو 4 دول في العالم، لأن أغلب الدول تطبق النظام النسبي باعتبار أنه نظام من شأنه إتاحة فرصة أكبر للشعب يختار فيها على أساس برنامج سياسي واضح، لذلك نعتقد أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل في الفترة المقبلة والذي يتواكب مع المرحلة الجديدة التي تدخل عليها مصر.