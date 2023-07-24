ضبط قائد سيارة استبدل اللوحات المعدنية بملصقات مخالفة في الجيزة

قام رجال الشرطة بضبط قائد سيارة قام بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ملصقات مخالفة وتغيير اللوحات المعدنية بالسيارة

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا حول الواقعة أوضحت فيه أنه بالنسبة لما تم تداوله من عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك تتضمن قيام قائد سيارة بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى وكذا تثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، بالإضافة إلى القيادة برعونة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها غير مرخصة وبحيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية في الجيزة.

العثور على لوحات بلاستيكية عليها الأرقام المخالفة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على لوحات بلاستيكية محلية الصنع مدون عليها الأرقام المخالفة، وبها العديد من المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة.