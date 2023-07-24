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«الداخلية»: ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:14 م | الإثنين 24 يوليو 2023
سرقة تيار كهربائي_ صورة أرشيفية

سرقة تيار كهربائي_ صورة أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ضبط 1770 قضية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1770 قضية متنوعة، أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 7030 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 142 قضية في عدة مجالات

كما شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 142 قضية فى عدة مجالات أبرزها  «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات