«الداخلية» تشن حملة مكبرة لضبط لصوص عدادات المياه والحقائب في القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية صباح اليوم، واستهدفت ضبط الخارجين والتشكيلات العصابية، وتجار العملة، في عدة مناطق بالقاهرة من بينها منطقة البساتين ومنشأة ناصر الوايلي.

وأسفرت الحملة عن ضبط لصوص السرقات، على النحو التالي:

في منطقة المقطم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما 5 شباك ألوميتال «مجهولين المصدر»، وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشبابيك الألوميتال بأسلوب «الفك»، كما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

ضبط لص عداد مياه مجهول المصدر

أما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته عداد مياه «مجهول المصدر»، وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط بحوزته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب «الفك»، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

سرقة الهواتف المحمولة بالبساتين

وفي دائرة قسم شرطة البساتين، نجحت الأجهزة الأمنية بإحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض «هاتف محمول» للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة واعترفت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة.

سرقة حقيبة يد بالوايلي

وفي دائرة قسم شرطة الوايلي، ألقت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى حال قيام إحدى السيدات بالاستغاثة لقيامه بسرقة حقيبة يدها مستقلًا مركبة توك توك وبحوزته حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية عملات «أجنبية» مشغولات ذهبية وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام مركبة «التوك توك» المضبوطة بحوزته، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضاف بتسليم المسروقات لوالدته بقصد التصرف فيهم بالبيع، وتم بإرشاده ضبط الأخيرة وبحوزتها كافة المسروقات وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.