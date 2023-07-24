«الداخلية»: تضبط مليون قطعة ألعاب نارية مع شخص في منشأة ناصر

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ورود معلومات أكّدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، تورط أحد الأشخاص في منشأة ناصر، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن -مستأجر- مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.. وعُثر بداخله على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و50 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.