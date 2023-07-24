أستاذ سياسية: ثورة 23 يوليو استعادت الوطن من يد الاحتلال

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة بجامعة بني سويف، إن بيان ثورة 23 يوليو جاء كاشفا للأحداث التي وقعت في تلك الفترة، واعترف بأن الثورة قامت من أجل القضاء على الفساد واستعادة الوطن من يد الاحتلال، وبناء جمهورية مصر الأولى.

الريس: الثورة ضمت العديد من الأبطال

وأكد «الريس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ثورة 23 يوليو حركة وطنية استعاد الجيش من خلالها البلد، وهذا ما أكده البيان الذي جاء معبرا جدا عن الحقبة السياسية في ذلك الوقت، لافتا إلى أن الثورة ضمت العديد من الأبطال الذين أظهروا شجاعة كبيرة وقدموا تضحيات عظيمة من أجل الوطن.

تأسيس الجمهورية الجديدة

وأشار أستاذ السياسة إلى أن الجمهورية الأولى هي واحدة من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو، وهدفت إلى بناء قاعدة صناعية، وقاعدة زراعية، وإصدار قانون الإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، كما أنها أرست مبادئ العمل الوطني، وحق الشباب في العمل والتوظيف، وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ،وغيرها من المكتسبات التي حصدناها بفضل ثورة 23 يوليو، ففي النهاية يجب أن نقدم كل الشكر والتقدير لأبطال هذه الثورة.