ملتقى «ريحانة» يصل شمال سيناء لرفع وعي الفتيات وتنمية مهاراتهن

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين)، سلسلة من اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي «ريحانة»، بمركز شباب 6 أكتوبر بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، وذلك للتمكين وزيادة وعي الفتيات، استعدادا للانطلاق الموسم الجديد من ملتقى «ريحانة»، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير».

إلقاء محاضرات داخل مراكز الشباب بمشاركة 25 فتاة

وخلال الفعاليات، قامت فتيات «ريحانة» بإلقاء محاضرات داخل مراكز الشباب بمشاركة 25 فتاة، حيث تم التنفيذ بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالفتاة المصرية باعتبارها أم المستقبل، وحرصها على زيادة وعيهن، والحفاظ على التراث وتنمية المهارات، والتركيز على حقوقهن في التعليم وتشجيعهن على ممارسة الرياضة.

مركز شباب دكرنس يطلق حملة خدمات تأهيلية للأطفال وذويهم

وفي سياق قيام مراكز الشباب بالدور المجتعي، أطلق مركز شباب دكرنس، بمحافظة الدقهلية، حملة خدمات تأهيلية للأطفال وذويهم، من خلال تقديم ️جلسات تخاطب وتكامل حسي وتقييمات نفسية من قبل مختصين لذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم، بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام المتأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.