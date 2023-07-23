مصيف جمصة يستقبل 1.5 مليون زائر.. 18 شاطئا مجانيا

يشهد مصيف جمصة بالدقهلية إقبالا كثيفا من أهالي المحافظة وزائريها، للاستمتاع بالشواطئ العامة والخاصة، والهرب من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية.

1.5 مليون زائر في مصيف جمصة

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، لـ«الوطن»، إن مصيف جمصة استقبل ما يقرب من 1.5 مليون زائر من مراكز ومدن محافظة الدقهلية، والمحافظات الأخرى، للاستمتاع بأجواء البحر المتوسط والهروب من حرارة الطقس، تزامنا مع الإجازات الرسمية.

رفع درجة الاستعداد القصوى في جمصة

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أن جميع الشقق مستأجرة، «مفيش شقق فاضية حتى الفنادق كلها محجوزة، وفي المساء الزحام بيكون كثيف على الحدائق والملاهي والعروض المسرحية بسبب اعتدال درجة الحرارة»، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بالمدينة، ووجود تشديدات أمنية مكثفة وسيارات الإسعاف في أرجاء المدينة تحسبا لأي طارئ، حفاظا على أمن وسلامة والمصطافين وأسرهم.

18 شاطئا مجانيا في مصيف جمصة

وتابع أن مصيف جمصة يضم 18 شاطئا عاما، وجميعها مجانية، وشاطئ واحد فقط خاص تم افتتاحه خلال الموسم الجاري، كأول منتجع سياحي على مستوى محافظة الدقهلية، كما يوجد عدد من الأكشاك مجهزة لاستقبال الأطفال التائهين، وكذلك 80 برج إنقاذ و150 عامل إنقاذ مدربين على أعلى مستوى.