طرح البوستر الرسمي لفيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان.. يعرض 2 أغسطس

طرحت شركة «العدل جروب»، البوستر الرسمي لفيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه يوم الأربعاء، الموافق 2 أغسطس، بدور العرض السينمائية.

وظهر عدد كبير من أبطال العمل على بوستر فيلم «ع الزيرو»، المصمم على شكل صور كاريكاتيرية، والفيلم من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

تفاصيل فيلم «ع الزيرو»

وتدور فكرة فيلم «ع الزيرو» حول شخصية حمزة، الشهير بـ«دراجون» وهو اسم لكائن التنين الخيالي، وهو رجل بسيط لديه ابن مريض، ويحتاج إلى أموال ليتمكن من علاجه ويتسبب هذا في دخوله لعالم تجارة الأعضاء.

يذكر أن فيلم «هارلي»، هو الأخير بدور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرا وشارك معه عدد من الفنانين منهم: مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.