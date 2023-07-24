17 محورا تدريبيا لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات».. منها ريادة الأعمال

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، بهدف تنمية مهارات المرأة وتأهيلها للمناصب القيادية، وذلك من خلال التدريب على 17 محوراً، على أن يكون لكل محور عدد من ساعات التدريب.

محاور برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

وتشمل محاور «المرأة تقود للتنفيذيات» ما يلي:

- محور المهارات الشخصية 97 ساعة.

- محور المهارات القيادية 102 ساعة.

- محور إدارة المشروعات والتفكير التصميمي 54 ساعة.

- محور بناء الدولة وقيام الأمم 54 ساعة.

- محور قضايا المرأة وقصص نجاح من الواقع 30 ساعة.

- محور التسويق 72 ساعة.

- محور إدارة الموارد البشرية 78 ساعة.

- محور تكنولوجيا المعلومات 60 ساعة.

- محور الإعلام والعلاقات العامة 30 ساعة.

- محور ريادة الأعمال 18 ساعة.

- محور المالية العامة 42 ساعة.

- محور الاقتصاد والتنمية المستدامة 54 ساعة.

- محور العلوم السياسية والأمنية والعلاقات الدولية 72 ساعة.

- مجموعة مختارة من ورش العمل بالتنسيق مع الجهات الدولية 108 ساعات.

- محور اللغات 332 ساعة.

- محور الفعاليات والزيارات 228 ساعة.

- محور التدريب الميداني 180 ساعة.

إجمالي عدد الساعات

ويكون بذلك إجمالي عدد ساعات التدريب خلال البرنامج باختلاف محاوره التدريبية، 1670 ساعة.

استقبال عدد من المتقدمات في أول أيام المرحلة الأخيرة

وأكدت عدد من المتقدمات في أول أيام المرحلة الأخيرة من مراحل الالتحاق ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، وهي المقابلات الشخصية، على آمالهن بأن يقع عليهن الاختيار للالتحاق بالبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لما يتضمنه من برامج تدريبة مختلفة ومتنوعة تساهم بشكل كبير في تنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة.

ووجهن الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بالمرأة المصرية التي تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تلقيها للبرامج التدريبية اللازمة لإعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي و الخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة.