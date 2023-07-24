حازم إمام: أجواء العلمين رائعة.. وستكون مزارا سياحيا بالصيف والشتاء

قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إنه جرى إقامة العديد من المباريات في إطار مهرجان العلمين، إلا أن اللعب على الرمال مختلف عن النجيلة، لكن كانت مجموعات اللاعبين رائعة خاصة أنهم لم يتقابلوا منذ فترة طويلة.

إقامة مباريات في مهرجان العلمين

وأضاف حازم إمام، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى إقامة 3 أو 4 مباريات في إطار مهرجان العلمين، إذ جرى تجمع اللاعبين الكبار في مصر للعب مباراة مجددا مع بعضهم البعض دون عصبية أو احتساب نقاط «الماتشات لذيذة والأجواء حلوة في العلمين».

وأشار إلى أن مجلس الأمناء بمهرجان العلمين به جانب ثقافي وفني ورياضي، وهناك شخصيات من الناحية الرياضية موجودة في مجلس الأمناء، وبحثوا بإقامة «إيفنتات» على مستوى الشهرين.

حازم إمام: طقس العلمين ممتاز

وأوضح أن تنظيم المباريات في مهرجان العلمين كان رائعا، والناس استمتعوا بالأجواء، معبرا عن سعادته بالطقس الممتاز في العلمين الجديدة، لافتا إلى أنه يزور المدينة لأول مرة وستكون خلال السنوات القليلة المقبلة مزارا سياحيا رائعا في الصيف والشتاء.