مراسل «cbc»: مدينة العلمين الجديدة أصبحت محط أنظار العالم

قال نور إبراهيم، مراسل قناة cbc من العلمين الجديدة، إنَّ المدينة أصبحت محط أنظار العالم وسط أجواء احتفالية يستمر في تقديم فعالياتها من عروض ترفيهية ورياضية وثقافية، بمهرجان العلمين الجديدة.

مراسل cbc: إعجاب زوار مهرجان العلمين بالأجواء الاحتفالية

واستضاف «إبراهيم» خلال تغطية خاصة من العلمين لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، العديد من زوار مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى تحت شعار «العالم علمين» والذين أبدوا إعجابهم الشديد بالأجواء الاحتفالية والتسويق للسياحة في مصر من خلال فكر جديد ومختلف.

زائر لمهرجان العلمين: إنجاز كبير

من جانبه، أكد أحد زوار المهرجان لمراسل «cbc» أنَّ هناك انجاز كبير وتطوير تشهده مدينة العلمين الجديدة ما يعد نتاج سنوات من الجهد والتعب لتصبح ما عليه الآن، وهي بحق عروس البحر الأبيض ودرة المتوسط وبها كافة الخدمات ووسائل الترفيه والمتنزهات من فنادق وأبراج ومطاعم بالإضافة إلى الممشى السياحي.

فيما قالت إحدى زائرات مدينة العلمين الجديدة: «سعيدة بما تذخر به مدينة العلمين من تيسيرات ومرافق وتشهد تطوير سريع وبالنسبة إلى المهرجان فيساعد على الترويج لمعالم مصر السياحية وأنها بلد سياحي متكامل وليس فقط «أهرامات وصحراء» بل هناك سياحة شاطئية وحفلات غنائية وموسيقية على مستوى عالمي وأتمنى استقدام مطربين أجانب وحفلات على نطاق أوسع تساهم في مزيد من الترويج للسياحة».