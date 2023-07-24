موفدة «إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين: الأسر المصرية تستمتع بالأجواء الرائعة

كشفت شروق وجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز» في العلمين الجديدة، آخر تفاصيل مهرجان العلمين، قائلة إن الأجواء في العلمين الجديدة أكثر من رائعة، وهناك أسر مصرية كثيرة تستمتع بالسير في الممشى السياحي، كما أن الأطفال يمارسون رياضتهم وهوايتهم المختلفة والمفضلة لديهم.

تصميم المول مميز للغاية

وأضافت «وجدي»، خلال تصريحات لها لقناة «إكسترا نيوز»، أن أحد المجمعات التجارية الموجودة في مدينة العلمين الجديدة به كافة الخدمات التي يحتاجها أي فرد سواء آلات لسحب الأموال أو محال تجارية محلية أو عالمية، كما أن تصميم المول مميز للغاية ويخطف الأنظار.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتضمن حي الإسكان المتميز الذي يستوعب الكثير من السكان، خاصة أنه قريب من جامعة العلمين الأهلية، وهو إسكان متميز للأسر المصرية وللطلاب المتواجدين للدراسة في هذه الكليات.

حي الإسكان المتميز

وأوضحت أن حي الإسكان المتميز يحتوي على عدد من المدارس تستوعب السكان، وقريبة من العمارات السكنية، التي يحتاج إليها الطلاب ركوب مواصلات.

وأكدت أن هناك العديد من الأماكن في مدينة العلمين الجديدة مفتوحة بصورة مجانية للزوار للاستمتاع بها، خاصة أن المدينة ذكية تستوعب أكثر من 4 ملايين نسمة.