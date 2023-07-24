مسؤول أممي سابق: وقف اتفاقية الحبوب يؤثر بالسلب على الدول الفقيرة

استعرض الدكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق، خبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات، ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة إيقاف العمل باتفاقية الحبوب.

الزعبي: الدول الفقرة ستعاني من ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وأضاف «الزعبي»، خلال لقاء ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية دينا سالم، أن هذا الارتفاع سيجعل الدول التي تعاني أساسا من حالة انعدام الأمن الغذائي، والدول ذات الدخل المتدني، سيجعلها غير قادرة على الوصول إلى هذا الغذاء بنفس الكميات السابقة، لضعف ميزانياتها العامة ومديونياتها الدولية، وهذا ما يؤثر مباشرة على ما يتاح من غذاء لمواطنيها.

انعدام الأمن الغذائي

وتابع سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية السابق، «سنشهد ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي، خاصة أننا يجب أن نلاحظ بأن التقرير السنوي عن حالة الأمن الغذائي في العالم الذي أصدرته الفاو منذ عدة أسابيع، أظهر أنه لأول مرة في عام 2022 ثبت الرقم ولم يكن هناك زيادة، وكنا نتوقع أن ينقص، لكن على الأقل لم يكن هناك زيادة في أعداد الجوعى».