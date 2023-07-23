«أكساد»: استنباط بذور محسنة يساعد الدول العربية في تخطي أزمة اتفاق الحبوب

قال الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إن مسألة الحرب الأوكرانية ووقف اتفاقية الحبوب، لها تأثير كبير على موضوع خطير، وهو موضوع الأمن الغذائي، بعد المشاكل الرهيبة التي ترتبت على إيقاف اتفاق الحبوب بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن المركز نجح في استنباط أصناف محسنة من البذور ذات إنتاجية عالية.

الدول العربية المستهلك الأول للقمح الروسي والأوكراني

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان حويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لابد من وجود بدائل حقيقية، إذ إن معظم الدول التي تستورد القمح والحبوب والزيوت من أوكرانيا وروسيا، هي دولنا العربية.

مدير «أكساد»: تعزيز دور الزراعة في المنطقة العربية

وأضاف: «نحن كمنظمة عربية تعمل في المناطق الجافة وشبه الجافة في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل التحديات المناخية الشديدة التي أصبحت ملموسة بشكل كبير في منطقتنا، فلا بد لنا من تعزيز دور الزراعة في المنطقة العربية، والتوسع بزراعة الحبوب أفقيا وعموديا، مستفيدين من المياه غير التقليدية والمتجددة».

ولفت إلى أن «أكساد» نجحت في استنباط أصناف محسنة من البذور ذات الإنتاجية العالية، بدعم من الدول العربية وجامعة الدول العربية، وبات لدينا نحو 87 صنفا، منها عشرة أصناف من القمح ذات إنتاجية عالية.