4 خدمات من وزارة العدل يمكنك الحصول عليها إلكترونيا.. اعرفها

تقدم وزارة العدل الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الذهاب للمصالح الحكومية.

خدمات تقدمها وزارة العدل إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل إلكترونيًا للمواطنين، وهي:

- خدمة الاستعلام عن وجود استئناف في قضية مع عدمه

- الاستعلام عن موقف دعوى

- الاستعلام عن رول دعوى

- الاستعلام عن رول جلسة

كيفية الحصول على الخدمات

وللحصول على أي من تلك الخدمات التي تقدمها وزارة العدل إلكترونيًا، يمكنك الدخول على موقع وزارة العدل، من خلال الرابط (من هنا)، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة، وبعد ذلك تقوم بالضغط على «بدء الخدمة».

وبعدها تقوم بإدخال البيانات التي تتعلق بالدعوى أو القضية المنظورة، ومنها رقم القضية ورول الجلسة واسم المحكمة ونوع الدعوى وتاريخ الجلسة، وبعد أن تنتهي من إدخال تلك البيانات تقوم بالضغط على أيقونة «بحث».