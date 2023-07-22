«البحوث الإسلامية» تكشف تعاليم هجرة النبي.. «في الصدق نجاة»

حكم وتعاليم كثيرة تضمنتها رحلة هجرة النبي الكريم من مكة إلى المدينة رفقة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، وكشف مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعاليم الهجرة، والأخلاق النبيلة التي ينبغي على المسلم التحلي بها اتباعاً لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

أهمية خلق الصدق وعلاقته بالهجرة النبوية

ولفت مجمع البحوث الإسلامية إلى أنّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم علمّنا أنّه في الصدق قربٌ ونجاة، حيث كشفت لنا الهجرة المباركة عن قيمة عظيمة ينصلح بها حالنا ونسعد بها في حياتنا ألا وهي قيمة «الصدق».

الصدق والتضحية في سبيل الله

وأشارت «البحوث الإسلامية» إلى أنّ الصدق تجلى وكان حاضراً في أكثر من موقف، حيث ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- أروع الأمثلة في الصدق؛ حيث كانوا صادقين في التضحية بكل شيء في سبيل الله -عز وجل- قال تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ».

أهمية الأمانة ومكانتها في الهجرة النبوية

كما أنّ الأمانة قيمة أبرزتها الهجرة النبوية المباركة عندما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بتأدية الأمانات التي كانت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أهلها حتى وإن عادوه وأخرجوه؛ حيث قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». جامع الترمذي

وليست الأمانة مقصورة على ذلك فقط، فالهجرة في مجملها كانت تأدية لأمانة الدعوة ونشر الدين وغير ذلك من الأمانات الواجبة.