«الخروج الناجح».. مجمع البحوث الإسلامية يبرز درسا جديدا للهجرة النبوية

يواصل مجمع البحوث الإسلامية نشر الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة، التي مازال يتعلم منها الأمة الإسلامية أجمع حتى الآن.

وقام مجمع البحوث الإسلامية، بنشر منشور جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يبرز من خلاله درس «الخروج الناجح» في هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم.

هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وقال مجمع البحوث الإسلامية في منشوره، إننا إذا تأملنا هجرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام، رضوان الله عليهم، فإننا سنجد أن الهجرة كلها عبارة عن تضحيات كبيرة قام بها الجميع حينها من أجل الله، عز وجل، بداية من النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه المهاجرين رضوان الله عليهم، فهم الذين خرجوا من ديارهم، وتركوا وأموالهم، ووصفهم الله، سبحانه تعالى، بالصدق، ونهاية بموقف الأنصار الذين استقبلوهم وضحوا بكل ما يملكون في مواساتهم ونصرتهم.

الخروج الناجح

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، في منشوره إلى ما رواه سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ في قوله: خَرَجَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَثَرَ كِنَانَتَهُ وَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي مِنْ أَرْمَاكُمْ، وَاللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَرْمِيَكُمْ بِكُلِّ سَهْمٍ مَعِي، ثُمَّ أَضْرِبَكُمْ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي يَدِي شَيْءٌ، فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ مَالِي دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ. قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَى مَالِكَ وَنُخْلِي عَنْكَ. فَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ، فَدَلَّهُمْ وَلَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى الله عليه وسلم: «رَبِحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ}.

جدير بالذكر أن اليوم كان هو الأول من الشهر المحرم، ومن ثم بداية العام الهجري الجديد لعام 1445، والذي يوافق 19 يوليو من عام 2023 ميلاديا، بحسب ما كانت قد أعلنته دار الإفتاء المصرية، في بيان لها عقب استطلاع هلال الشهر المحرم، مساء يوم الاثنين الماضي.