رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«من مصر» يرصد مخاطر استخدام المحلي الصناعي «إسبرتام»: قد يكون مسرطنا

كتب:

منى صلاح
12:00 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
الصحة العالمية

الصحة العالمية

قال محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن المركب الكيميائي، أو مادة «الأسبرتام»، وهو مُحَلٍ اصطناعي غير سكري يستخدم في المشروبات الغازية، «من المحتمل أن يكون مسرطِنا للبشر»، لكن الجرعة اليومية التي تعتبر آمنة لم تتغير.

«عز العرب»: رفع الجرعة اليومية لـ«أسبرتام» يسبب خطورة

وأضاف «عز العرب»، خلال برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «قناة cbc»، أن «ارتفاع الجرعة اليومية لـ الأسبرتام بنسبة كبيرة، قد يسبب خطورة محتملة، وعلبة الكانز تتراوح نسبة هذه المادة فيها من 200 لـ300 ملل جم».

الابتعاد عن مادة «الأسبرتام»

وحذر المرضي الذين يعانون من التليف الكبدي وأمراض الكبد، بضرورة الابتعاد عن هذه المادة، مضيفًا أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم استخدام علبة أو علبتين في اليوم الواحد فقط.

داوود: عليكم بعسل النحل بدلاً من المُحليات الصناعية

من ناحية أخرى، نصحت الدكتورة أماني داود، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، باستخدام عسل النحل بدلًا من المحليات الصناعية، حيث أن العسل الطبيعي الأفضل في التحلية والأقل في السعرات.

اقرأ المزيد:

بدائل للثانوية العامة في محافظة دمياط.. بينها دراسة الصناعات الغذائية

«الصناعات الغذائية» تتوقع تراجع أسعار 8 سلع استراتيجية عالميا بحلول مايو

«الصناعات الغذائية»: حريصون على استمرار التواصل في المجتمع الصناعي

مركز تحديث الصناعة يبحث مع مؤسسة GIZ دعم قطاع الصناعات الغذائية
بقلم منى صلاح