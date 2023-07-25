«من مصر» يرصد مخاطر استخدام المحلي الصناعي «إسبرتام»: قد يكون مسرطنا

قال محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن المركب الكيميائي، أو مادة «الأسبرتام»، وهو مُحَلٍ اصطناعي غير سكري يستخدم في المشروبات الغازية، «من المحتمل أن يكون مسرطِنا للبشر»، لكن الجرعة اليومية التي تعتبر آمنة لم تتغير.

«عز العرب»: رفع الجرعة اليومية لـ«أسبرتام» يسبب خطورة

وأضاف «عز العرب»، خلال برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «قناة cbc»، أن «ارتفاع الجرعة اليومية لـ الأسبرتام بنسبة كبيرة، قد يسبب خطورة محتملة، وعلبة الكانز تتراوح نسبة هذه المادة فيها من 200 لـ300 ملل جم».

الابتعاد عن مادة «الأسبرتام»

وحذر المرضي الذين يعانون من التليف الكبدي وأمراض الكبد، بضرورة الابتعاد عن هذه المادة، مضيفًا أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم استخدام علبة أو علبتين في اليوم الواحد فقط.

داوود: عليكم بعسل النحل بدلاً من المُحليات الصناعية

من ناحية أخرى، نصحت الدكتورة أماني داود، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، باستخدام عسل النحل بدلًا من المحليات الصناعية، حيث أن العسل الطبيعي الأفضل في التحلية والأقل في السعرات.