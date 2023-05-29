بدائل للثانوية العامة في محافظة دمياط.. بينها دراسة الصناعات الغذائية

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدأ أولياء الأمور في البحث عن الأماكن والمدارس التي تساعد أبنائهم في تحقيق تطلعاتهم، وعلى رأسها الثانوية العامة، إلا أن هناك بدائل أخرى تحظى بوجود أقسام عملية ومرتبطة بسوق العمل، نستعرضها في السطور التالية.

مدارس التعليم المزدوج «مبارك كول»

مدارس التعليم المزدوج تعتبر بديلا الثانوية العامة، ويوجد بها أقسام عملية مختلفة تؤهل إلى سوق العمل، بالإضافة للتدريب العملي بمثل قسم الأثاث، والذي يتدرب فيه الطلبة والطالبات على صناعة الموبيليا من خلال ورش ومصانع كبيرة، وبعد التدريب يضمن الدارس فرصة عمل في هذه المصانع التي تصدر الأثاث إلى دول العالم.

قسم صناعات غذائية «عجائن ومخبوزات»

يتدرب الدارس في هذا القسم على صناعة الحلويات الشرقية والغربية والفطائر التي تتميز بها محافظة دمياط، وذلك يؤهله لسوق العمل في الفنادق ومصانع الحلويات المميزة، وهذا القسم موجود أيضا بالمدرسة الثانوية الفندقية برأس البر.

قسم صناعات غذائية تخصص ألبان

هذا القسم بالمدرسة الثانوية الزراعية ومدارس التعليم المزدوج يتدرب الدارس فيه على صناعة جميع أنواع الجبن الدمياطي، لما يسمح له بالعمل في المصانع أو فتح مشروعات صغيرة بمساعدة البنك الزراعي.

التعليم التجاري يتيح تكملة الدراسة في كليات مختلفة

ويقول إيهاب حمزة مدير التعليم التجاري بمديرية التربية والتعليم بدمياط، لـ«الوطن»، إن مدارس التعليم التجاري بدمياط من أهم بدائل الثانوية العامة، والتي حظت بالتحاق عدد كبير جدا من الطلاب وخاصة البنات، وذلك لوجود تخصصات متنوعة تؤهل إلى تكملة الدراسة بكلية التجارة وكلية الحقوق، ومن أهم تلك الأقسام شعبة تسويق، قانون، إدارة، شعبة التأمين، وتخصصات الجدارات التي تؤهل إلى سوق العمل لمهن سكرتارية وكاتب حسابات وفني مبيعات، وفني تأمينات وتسويق إلكتروني والأمن السيبرالي.