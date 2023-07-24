كاتب صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: إيطاليا تحمل روسيا تبعات أزمة الحبوب

قال الكاتب الصحفي مهدي النمر، إنّ قضية الحبوب طُرحت بشكل سياسي، لافتًا إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية ضغطت لتُحمل روسيا تبعاتها.

النمر عن أزمة الحبوب: الصورة ليست وردية

وأضاف «النمر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصورة ليست وردية والحلول معروفة، وتتمثل في المزيد من الاستثمار في الزراعة المستدامة والعدالة في تجارة الأغذية وإيجاد حلول للقضايا المناخية في البلاد الفقيرة التي تعاني منها، وبخاصة في أفريقيا.

الحكومة ستحشد في قمة الأمم المتحدة لتخفيف الضغوط

وتابع الكاتب الصحفي، أن الحكومة ستحشد في قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية +2 بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من أجل تخفيف الضغوط التي تترتب على سوء التغذية ومشكلات الأمن الغذائي في جنوب العالم، وبخاصة أفريقيا، إذ تؤدي إلى تدفقات مستمرة للهجرة غير النظامية.