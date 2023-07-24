سولاف درويش عن برنامج «المرأة تقود التنفيذيات»: عصر ذهبي للسيدة المصرية

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن برنامج «المرأة تقود التنفيذيات» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب يستمد رؤيته من خلال برنامج التنمية المستدامة الخاص بالأمم المتحدة فيما يتعلق بالجزء الخاص بإستراتيجية حقوق الإنسان، موضحة بأن اختيار اسم البرنامج دليل على ما يحدث في المستقبل وإيمان الدولة بشكل تام بقدرة المرأة على القيادة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية تقدمت للغاية في العديد من الملفات الخاصة بالمرأة مقارنة بالدول الأخرى قائلة: «يكفينا فخر ما حدث من تطورات خلال السنوات الماضية من دعم المرأة في المناصب القيادية من خلال زيادة عددهم في الحقائب الوزارية واختيارهم كمحافظين ونواب محافظين وغيره من المناصب القيادية الأخرى».

دور المرأة المصرية في المجتمع

وتابعت أن وجود عدد من الوزراء في هذا البرنامج دليل على إيمان الدولة المصرية والقيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة كقيادة وقدرتها على التأثير في المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى أن أسلوب قيادة المرأة في المرحلة الحالية شامل للجوانب الإنسانية: «أرى أن حضور عدد من الوزراء في هذا البرنامج يدعم رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة، ودليل على إيمان الدولة المصرية بدور المرأة في المرحلة التالية».

واختتمت حديثها، أن المرأة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تولي المناصب القيادية وأنها مؤهلة وقادرة على النجاح الكبير في مختلف الأدوار، وما يُثبت ذلك هو تعيين العديد من الوزيرات وتعيين السيدة فايزة أبو النجا المستشار الحالي لرئيس الجمهورية وغيرهن من القيادات المهمة والتي كن على قدر من المسئولية، فضلا عن وجود المرأة في العديد من المناصب القضائية مؤخرا: «شرف ليا إني أكون أول امرأة رئيس نقابة عامة للبنوك وأمين عام اتحاد المصارف العربية، ووجودي في هذه المناصب دليل على تكريم الدولة المصرية للمرأة، والمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش في العصر الذهبي لها.