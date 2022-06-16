فوز النائبة سولاف درويش برئاسة النقابة العامة للبنوك

فازت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النقابة العامة للبنوك في الانتخابات العمالية للنقابة العامة دورة 2022-2026 والتي أجريت، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

عدد الأصوات التي حصلت عليها سولاف درويش

وحصلت على 83 صوتا مقابل 47 صوتا حصل عليه منافسها، وأكدت أن لديها خطة عمل للنقابة العامة خلال الفترة المقبلة من أجل المزيد من استقرار العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه القطاع الذي يعملون فيه وتجاه الوطن.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم الخميس، عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المباني الخاصة بها.

النقابات التي تجرى فيها العملية الانتخابية

وتشمل النقابات التي تجرى فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الاتصالات، النقل العام، السياحة والفنادق، البنوك، التأمينات، الأعمال المالية، السكة الحديد، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.