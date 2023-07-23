هل يستمر تراجع أسعار الفراخ في الأسواق؟.. «شعبة الدواجن» تجيب

واصلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعها، اليوم الأحد، وسجل سعر الكيلو نحو 54 جنيها (تسليم أرض المزرعة)، ليباع للمواطنين والمستهلك النهائي في حدود 61 و62 جنيها، بحسب المنطقة مقابل 67 جنيها قبل 10 أيام، بتراجع نحو 13 جنيها للكيلو.

وعن استمرار تراجع الأسعار، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، أن الأسعار ستستقر على ما هي عليه حاليا، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف خلال الشهر المقبل، مؤكدا على أنه في حالة تراجع الدواجن أكثر من ذلك سيتكبد المربي خسائر كبيرة، خصوصا أن تكاليف الإنتاج والتشغيل ارتفعت بشكل كبير.

تراجع أسعار الأعلاف سبب انخفاض أسعار الدواجن

وتابع السيد، بأن هناك تراجع كبير في أسعار الأعلاف، بلغ حوالي 500 جنيه في الطن، وهو ما يساعد في استقرار أسعار الدواجن حاليا، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب للتراجع تتلخص في زيادة المعروض وتراجع الطلب.

الموجة الحارة سبب في انخفاض الأسعار

وتابع السيد، بأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبير في درجات الحرارة، ما اضطر عدد من المربيين لتسريع وتيرة البيع، خوفا من نفوق الدواجن، لأنها لا تتحمل ارتفاع درجات الحرارة العالية، ما زاد من المعروض، وفي المقابل تراجع الطلب، ما أدى إلى تراجع الأسعار حاليا، ولكن بمجرد تحسين الأحول الجوية وزيادة الطلب من المحتمل أن ترتفع الأسعار بشكل طفيف.

وأكد على أن عددا كبيرا من المستهلكين لا يزالون يتناولون لحوم الأضاحي، التي تملأ ثلاجات المواطنين، حيث استغنى المستهلك عن الفراخ البيضاء بشكل مؤقت نظرا لوجود البديل، وهي لحوم الأضاحي، وبمجرد نفادها سيرتفع الطلب على الفراخ ما يزيد من أسعارها.