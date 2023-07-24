«الداخلية»: الفيديو المتداول لشخص يقود سيارة خلال فتح غطاء المحرك قديم

أوضح مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة خلال فتح غطاء المحرك «الكبوت» وجلوس آخر أعلى المحرك، قديم وأن الواقعة تعود إلى عام 2021.

ضبط مرتكب الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة بمحافظة السويس في حينه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

نشر توضيح لحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية للوزارة

كما جرى رصد إعادة تداول ذات المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، وتم نشر توضيح لحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 29/3/2023.

وأكد المصدر، ضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل ترويجها.