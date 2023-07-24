الداخلية تضبط شخصين حاولا إلقاء كلب من شرفة شقة بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على «فيس بوك»، يتضمن صورتين، يظهر خلالهما شخصان بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، وأحدهما ممسكا بكلب خارج الشرفة، محاولا إلقاءه.

تفاصيل الواقعة

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشان الواقعة، أوضحت فيه أن «بالفحص تم تحديد الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية- لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «كلبين» وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.