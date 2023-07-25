دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية بالعاصمة الأوكرانية

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وعدد من المقاطعات، للتحذير من غارات جوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في بعض مناطق أوكرانيا: «سومي، دنيبروبتروفسك، كيروفوجراد، بولتافا، تشيركاسي، تشيرنيهيف»، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا».

والتقى وزير داخلية بيلاروسيا إيفان كوبراكوف، في مركز تدريب مع قادة في «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، وبلور الجانبان خطة عمل واضحة لتدريب قوات بلاده.

وبحثا الجانبان، التهديدات والتحديات على حدود بلادها المتاخمة لأوكرانيا وبولندا، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية في بيان.

بلينكن يؤكد العمل لحماية كل شبر من أراضي «الناتو»

وخلال مكالمة هاتفية، أمس الاثنين، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الروماني، بوجدان أوريسكو، على العمل المشترك لحماية كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ناقش الوزيران، خلال المكالمة الهاتفية، مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن ترحيبه بدعم «بوخارست»، وجميع الحلفاء والشركاء في المنطقة لاستئناف «مبادرة الحبوب».

«واشنطن» و«بوخارست» تبحثان ضربات روسيا على «أوديسا»

كما ناقش الوزيران، مجموعة من القضايا الأمنية، بينها ضربات روسيا على «أوديسا» جنوب أوكرانيا، وتحديدا الموانئ الأوكرانية على الدانوب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبمناسبة يوم «موظفي المحققين»، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب نشر على موقع الرئاسة «الكرملين»، أجهزة إنفاذ القانون إلى مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم النازيين الجدد وأعداء الشعب والعملاء الأجانب وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين والأعمال الإرهابية ضد المدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.