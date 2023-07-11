دوي صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 6 مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 6 مناطق أوكرانية، «خاركوف- بولتافا- كيروفوجراد- ميكولاييف- أوديسا-تشيركاسي»، كما دوت في المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

دوي انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا

ودوت عدد من الانفجارات في أوديسا الواقعة جنوب أوكرانيا، وأسرت «قوات أحمد» الشيشانية الخاصة، 5 جنود أوكران في منطقة بلدة كليشيفكا على محور باخموت، وفقا لما أعلنه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر «تليجرام».

وقتل مسلحاً، نائب رئيس إدارة التعبئة في مدينة كراسنودار الروسية، تولى قيادة غواصة كراسنودار التابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية، ستانيسلاف رزيتسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية

بدوره، قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون، إن نفاد المخزونات وعدم قدرة الغرب على توفير الذخيرة اللازمة لأوكرانيا، بعد شهر ديسمبر المقبل سيؤدي إلى هزيمة لا مفر منها في الشتاء.

وأوضحت المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اللفتنانت كولونيل في القوات الجوية الأمريكية، كارين كوياتكوفسكي، إن قرار «واشنطن» تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تمليه مصلحة الوزارة في التخلص من المخزونات القديمة، والتي ستكون صعبة بسبب الطبيعة المحظورة لهذه القذائف.

وأضافت كوياتكوفسكي، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن من الصعب بيع القنابل العنقودية للتخلص منها، بسبب الحظر الذي فرضتع العديد من الدول على هذه القنابل.

وفي الولايات المتحدة، عارضت الرئاسة «البيت الأبيض»، تضمين بند إنشاء منصب مفتش عام خاص للسيطرة على المساعدات المخصصة لأوكرانيا «المادة 1222» في ميزانية الدفاع لعام 2024، على غرار المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إن «قمة فيلنيوس» المرتقبة، اليوم الثلاثاء، ستكون متوقعة كالعادة في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي.

من جانبه، حذر السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أجانين، من خطر انتشار الأسلحة التي توردها الدول الغربية لـ«كييف» في إفريقيا، مضيفا في تصريح لـ«تاس» الروسية، إن هناك إمكانية وقوعها في أيدي مختلف الجماعات المتطرفة والإرهابية.

وفي إطار موافقة السلطات في «أنقرة»، على المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، رحبت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، بالموافقة التركية، مشيرة عبر «تويتر»، إلى قرار تاريخي في «فيلنيوس» عاصمة ليتوانيا.