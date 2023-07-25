قصف أوكراني على «دونيتسك» 52 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، 52 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 210 وحدات من الذخيرة المختلفة، بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك وماكيفكا، باستخدام 19 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وزير الدفاع الأوكراني: القتال ليس لعبة كمبيوتر

كان وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، قال إن القتال ليس لعبة كمبيوتر، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن هجوم «كييف» المضاد، أبطأ مما كان متوقعا.

وأعرب ريزنيكوف، عن عدم قلقه بشأن هذا الأمر، وعزا وزير الدفاع الأوكراني، أسباب بطء وتيرة الهجوم المضاد إلى نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي.

واعتبر الوزير الأوكراني، أن الفكرة القائلة بأن أي هجوم مضاد يجب أن يكون سريعا خاطئة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة، إن«واشنطن»، ستكون على استعداد لحماية بولندا في حال هجوم من جانب عناصر «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، موضحة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن تحالف بلاده مع «وارسو» قوي.