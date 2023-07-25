4 حقوق للمرأة العاملة «الحامل» وفقا للقانون.. منها إجازة الوضع

حدد قانون العمل حقوق وواجبات المرأة العاملة «الحامل»، وتفاصيل مدة الإجازة المسموحة لها، من أجل حمايتها والحصول على فترة من الراحة وعدم الإضرار بصحتها أو الإخلال بمتطلبات العمل.

ونص قانون العمل بحسب المادة 91 و92، على التالي:

- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها 90 يوما.

حقوق المرأة الحامل العاملة

- حصول الحامل على تعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.

- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.

- ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع.

ووفقا لـ قانون العمل تقدم المرأة الحامل شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

وفي حالة ثبوت عمل المرأة الحامل خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، يجوز لصاحب العمل الأول حرمان الحامل من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما جرى أداؤه إليها منه إذا، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.