تقرير: جهود 3 محافظات في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظات الأقصر وأسيوط والمنيا في مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

إزالة 119 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

وفي محافظ أسيوط، أسفرت الحملات عن إزالة 119 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة (مباني)، و51 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة (زراعة)، وإزالة 49 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة (مباني).

وفى الأقصر تم إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنيا

وفي المنيا، شنت أجهزة المحافظة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 63 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفي مطاي، تم استرداد 170 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي، وفي العدوة تم استرداد 133 فدانا، فضلا عن إزالة 28 حالة على أراض زراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص، و22 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركز سمالوط، وإزالة 23 حالة تعد في مغاغة.