كيفية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. باق 6 أيام

انطلقت منذ أيام، الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتاحة بجميع محافظات مصر، وتأتي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة.

ويجري تنفيذ المبادرة بمحافظات الجمهورية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات ،للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وترصد «الوطن» وفق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية، وكيفية الاشتراك، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستهدفة

- تستهدف المبادرة، 6 فئات من المشروعات وهي: «كبيرة الحجم، المتوسطة، المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، المقدمة من الشركات الناشئة، ذات النوع التنموي المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح».

شروط وآليات المشاركة

- يجب أنّ يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

- أنّ يكون المشروع قد نُفذ بالفعل، وأحرز نتائج ملموسة مدعومة بأدلة.

- إذا كان المشروع قيد التطوير، فيجب للمشاركة به وجود دراسة كاملة.

- أنّ يتضمن المشروع مكونا تكنولوجيا وآخر مرتبطا بالاستدامة البيئية.

- أنّ يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

- تقديم إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع وتحمل المسئولية الكاملة.

- تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة بالمشروع المرشح.

- أنّ تحتفظ ادارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.

- آخر موعد للتقديم يوم 31 يوليو.