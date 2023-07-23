«القاهرة الإخبارية»: بابا الفاتيكان يدعو إلى تحرك عاجل لمكافحة تغير المناخ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكد اليوم الأحد، أن موجات الحر الشديد التي تشهدها الكثير من مناطق العالم، فضلًا عن الفيضانات في دول مثل كوريا الجنوبية، تُظهر الحاجة الملحة لمزيد من التحرك العاجل لمكافحة تغير المناخ.

وجدد بابا الفاتيكان مناشدته لزعماء العالم للتحرك بشكل ملموس أكثر، للحد من الانبعاثات الملوثة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أحد التحديات الملحة، ولا يمكن تأجيله ويخص الجميع، وقال: «دعونا نحمي عالمنا المشترك».