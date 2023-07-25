خريطة قطع المياه في 9 مراكز بالمنوفية اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم في عدة قرى بـ9 مراكز تابعة لها، ضمن خطة الصيانة الشهرية التي تعتمدها الشركة، لصيانة شبكات ومحطات المياه، لغسيل المروقات وتطهير الخزانات لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

أماكن قطع المياه بالمنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، للمواطنين أماكن قطع المياه اليوم الثلاثاء في قرى تابعة لـ9 مراكز، هي:

- شبين الكوم: قريتي ميت مصلحة وميت خليف.

- منوف: قرى الكوم الأخضر والحامل وسنحرج ومنشاة سلطان والمبلولة.

- بركة السبع: قرى كفر نقرة وكفر عليم وكوم طيشا وكفر هلال.

- تلا: قرى كشميش وكفر الشرفاء وكفر ربيع وزرقان.

- أشمون: قرى طهواي وكفر السيد وشعاع والبرانية وطلبات وشطوف وشنشور.

- قويسنا: قرى بني غربان وكفر سراج وكفر ميت عيسى وطه شبرا وبجرم وميت بره.

- الباجور: قرى كرم الصبح وسريجة وكفر سنجلف وتلوانة ومنا هنه وتلتاي.

- الشهداء: قريتا كفر الجلايطة والعشما.

- بركة السبع: قرى كفر نقرة وكفر عليم وكوم طيشا وكفر هلال.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، مواعيد انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 10 صباحًا لمدة 4 ساعات حتى الساعة 2 مساءً.