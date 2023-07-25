استبعاد مدير مدرسة بالقليوبية حصل على أموال من أولياء الأمور دون سند

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه لا تهاون مع المقصرين، وأن جميع إدارات المديرية التعليمية، تشهد لجان متابعة بصفة يومية، للتأكد من الانضباط ومكافحة المخالفات، مشيرة في بيان لها اليوم، أنها قررت استبعاد مدير مدرسة ابتدائي، لتحصيله مبالغ مالية من أولياء الأمور دون سند قانوني.

وأضافت أنّ المتابعة اليومية للجان التفتيشية، تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تفاصيل استبعاد مدير مدرسة بالقليوبية

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى استبعاد مدير مدرسة ابتدائي بإدارة شرق شبرا التعليمية، بعد أن اكتشفت لجنة مرور بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، أنه يحصل مبالغ مالية من أولياء الأمور بدون سند قانوني، نظير قبول طلبات أبنائهم في الصف الأول الابتدائي.

وأشارت إلى أنه جرى تحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، وعُرضت عليها، وعليه تم إعداد مذكرة وعرضها على محافظ القليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وصدور قرار باستبعاد المدير وإحالته للتحقيق في الشئون القانونية.

تحذير من جمع أموال دون سند

وحذرت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، من جمع أي أموال أو تبرعات دون سند قانوني خلال القبول بالمدارس في مختلف المراحل، مؤكدة أنّ الرسوم المطلوبة للتقديم في المدارس محددة من قبل الوزارة، ويتم سدادها عن طريق خدمات البريد الإلكترونية وفوري، وغير ذلك، مخالف ويعرض إدارة المدرسة للتحقيق والاستبعاد.