مناطق تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء ..تصل إلى 45 درجة

في ظل استمرار الموجة التي تضرب البلاد، خلال يوليو الجاري، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على مستوى محافظات الجمهورية، وسجّل عدد من المحافظات درجة حرارة عالية خلال الموجة الحارة، وصلت إلى 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا حارًا رطبًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أنحاء الجمهورية كافة.

محافظات تسجل أعلى درجة حرارة خلال الموجة الحارة

سجّلت بعض المدن درجات حرارة عالية عن غيرها في ظل الموجة الحارة، بدرجات تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية، وهي الوادي الجديد والأقصر وأسوان وقنا وأبوسمبل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء المسجلة والمحسوسة كالتالي:

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.