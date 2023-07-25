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تجديد حبس متهمين بتجارة العملة في السوق السوداء بعابدين

كتب:

حسن سمير
11:07 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس متهمين بتجارة العملة في السوق السوداء بعابدين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وأكد المتهمان أمام النيابة أنهما مارسا نشاطا غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة

وأضاف المتهم الأول أنه يجمع مدخرات العاملين بالدولة العربية، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

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